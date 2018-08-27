США запустили нові "пекельні" санкції проти Росії: деталі першого етапу

Нові санкції будуть діяти щонайменше рік або до подальшого повідомлення.

З 27 серпня Сполучені Штати вводять щодо Росії санкції через отруєння в британському Солсбері в березні цього року колишнього полковника військової розвідки Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як передає "Голос Америки", в преамбулі до документа сказано, що влада Росії «використовувала хімічну зброю в порушення міжнародного права, що стосується хімічних озброєнь, проти своїх власних громадян».

Читайте такожСША обклали Росію новими санкціями за спроби обійти низку старих

Санкції будуть діяти щонайменше рік або до подальшого повідомлення, і передбачають заборону на продаж зброї і фінансування угод щодо зброї, відмову від кредитування з боку державних структур США і заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення.

Також вводиться заборона на надання Росії зовнішньої допомоги, за винятком екстреної гуманітарної допомоги та поставки продовольства.

В дії актів, які використовуються для введення нинішнього раунду санкцій проти Росії, зроблені винятки: зокрема, санкції не застосовуються щодо видачі ліцензій на державне співробітництво з космосу і комерційні космічні запуски, однак це буде вирішуватися в кожному конкретному випадку.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння речовиною «Новачок» екс-полковника російської розвідки Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері.

10 серпня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття введення санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів. Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія сприйме посилення санкцій США як оголошення війни і дасть відповідь економічними, політичними та іншими методами.

Сьогодні, 24 серпня, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що американські санкції проти РФ будуть діяти, поки вона не змінить свою політику.