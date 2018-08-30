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Трамп опублікував ролик про «упередженість» Google до нього (відео)

23:57, 30 серпня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

На кадрах видно, як Google кожен рік рекламував президентське звернення до нації колишнього американського лідера Барака Обами.

Однак, з моменту обрання Трампа президентом США, пошуковик припинив цю практику.

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Трамп також закликав припинити «упередженість» Google.

Раніше Трамп заявив, що Google в пошуковій видачі демонструє тільки «погані» новини про нього.

За його словами, за запитом «Трамп новини» Google пропонує в основному «ЗМІ з фейковими новинами».

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Теги: #Google#Дональд Трамп