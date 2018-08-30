Трамп опублікував ролик про «упередженість» Google до нього (відео)
23:57, 30 серпня 2018Світ
112 0
Трамп також закликав Google припинити «упередженість» щодо нього.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп у фейсбуці опублікував відеоролик, в якому показав як пошукова система Google його «дискримінує».
На кадрах видно, як Google кожен рік рекламував президентське звернення до нації колишнього американського лідера Барака Обами.
Однак, з моменту обрання Трампа президентом США, пошуковик припинив цю практику.
Читайте такожТрамп порадив Google, Facebook і Twitter бути обережними
Трамп також закликав припинити «упередженість» Google.
Раніше Трамп заявив, що Google в пошуковій видачі демонструє тільки «погані» новини про нього.
За його словами, за запитом «Трамп новини» Google пропонує в основному «ЗМІ з фейковими новинами».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter