Трамп опублікував ролик про «упередженість» Google до нього (відео)

Трамп також закликав Google припинити «упередженість» щодо нього.

Президент США Дональд Трамп у фейсбуці опублікував відеоролик, в якому показав як пошукова система Google його «дискримінує».

На кадрах видно, як Google кожен рік рекламував президентське звернення до нації колишнього американського лідера Барака Обами.

Однак, з моменту обрання Трампа президентом США, пошуковик припинив цю практику.

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Трамп також закликав припинити «упередженість» Google.

Раніше Трамп заявив, що Google в пошуковій видачі демонструє тільки «погані» новини про нього.

За його словами, за запитом «Трамп новини» Google пропонує в основному «ЗМІ з фейковими новинами».