Гейлі закликала РФ видати «отруйників Скрипалів»

Раніше британські влада назвала імена підозрюваних у справі про отруєння Скрипалів — Олександр Петров і Руслан Боширов, а також показали їхні знімки.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі закликала Росію видати Британії підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це вона заявила на засіданні Радбезу ООН.

«Зараз ми повинні допомогти нашим британським друзям знайти двох російських підозрюваних. Їх особи встановлені. І передати їх у руки правосуддя у Великобританії. Ще краще, чому б російським властям не видати цих двох вбивць?» — сказала Хейлі.

Раніше британські влада назвала імена підозрюваних у справі про отруєння Скрипалів — Олександр Петров і Руслан Боширов, а також показали їхні знімки.