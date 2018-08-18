ФБР розслідує кібератаку на передвиборчу кампанію кандидата в Конгрес США - ЗМІ

Невідомо, яка країна стояла за атакою і що хакери зробили з отриманою при взломі інформацією.

ФБР розслідує кібератаку на передвиборчу кампанію кандидата від Демократичної партії Девіда Міна, який балотується в Конгрес США від Каліфорнії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, близьких до виборчої кампанії.

Згідно з їх даними, хакери зламали комп'ютер передвиборного штабу Девіда Міна, після чого він програв на червневих попередніх виборах.

Читайте такожХакерам знадобилося півтори години, щоб зламати машини для голосування у США

Прес-секретар ФБР заявила, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Колишній менеджер виборчої кампанії Міна відмовилася прокоментувати агентству отримані дані.

Як зазначає Reuters, невідомо, яка країна стояла за атакою і що хакери зробили з отриманою при взломі інформацією.

Експерти національної безпеки США висловили стурбованість тим, що політичні кампанії виявилися "не захищеними напередодні виборів у Конгрес", які пройдуть в листопаді 2018 року.

За словами дослідника кібербезпеки і колишнього аналітика Агентства національної безпеки Блейка Дарча, для створення ефективної програми безпеки потрібні роки.

Раніше УНІАН повідомляв, що у трьох із десяти кандидатів у палату представників США на листопадових проміжних виборах є серйозні проблеми у вразливості офіційних веб-сайтів. Зокрема, це проблеми з цифровими сертифікатами, які використовуються для перевірки безпечного з'єднання з користувачами.