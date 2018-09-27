На заводі в Санкт-Петербурзі стався вибух, постраждали чотири людини

Підприємство є найбільшим російським розробником і виробником пасивних електронних компонентів, в тому числі оборонного призначення.

Чотири людини постраждали в четвер внаслідок вибуху на заводі "Кулон" в Санкт-Петербурзі.

Про це з посиланням на міський комітет з охорони здоров'я повідомляє ТАСС.

"В результаті НП, яке було кваліфіковано як вибух, постраждало четверо чоловіків", - сказали в комітеті.

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За даними влади, медики оцінили стан потерпілих як середньої важкості та легкий.

За попередніми даними, розірвався снаряд часів Другої світової війни, який приніс один із співробітників підприємства, повідомляє "Санкт-Петербург".

Як зазначено на сайті підприємства, "Кулон" є найбільшим вітчизняним розробником і виробником пасивних електронних компонентів, в тому числі спеціального (тобто оборонного) призначення. Завод може виготовляти багатошарові і трубчасті керамічні конденсатори і прохідні фільтри.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Нижегородській області РФ стався вибух на оборонному заводі.