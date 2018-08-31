У Росії на оборонному заводі стався вибух, є жертви

За даними телеграм-каналу Mash, вибух стався в цеху з утилізації мін.

При вибуху на великому оборонному заводі імені Я. М. Свердлова в Нижегородській області РФ поранення отримали дев'ять осіб: три з них загинули, троє госпіталізовані, ще троє зникли безвісти.

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"Точно відомо, що три людини загинули, ще стільки ж госпіталізовані. Доля ще трьох залишається невідомою, мабуть, вони залишаються під завалами", — сказав РІА Новости представник екстрених служб регіону.

Пожежу, яка спалахнула після вибуху, гасять за підвищеним, третім номером складності. Як повідомлялося, вогонь розповсюдився на площі 100 квадратних метрів.

Інцидент стався в цеху з виробництва амоналу.

Завод імені Я. М. Свердлова — один з найбільших в боєприпасній галузі Росії. Крім іншого, випускає широкий спектр промислових вибухових матеріалів, шашок-детонаторів, кумулятивних зарядів для дроблення негабаритів у гірничорудній промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазової галузі.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа, яка забрала життя щонайменше 64 осіб. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.