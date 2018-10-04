Трамп потрапив у число фаворитів на отримання Нобелівської премії миру

Шанси Трампа оцінюються букмекерами як 5 до 2.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп потрапив у число найбільш ймовірних кандидатів на отримання Нобелівської премії миру.

За даними видання The Time, фаворитами є також глава КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Їм можуть вручити нагороду за зусилля з денуклеаризації Корейського півострова. Шанси Трампа оцінюються букмекерами як 5 до 2. Він може стати лауреатом премії завдяки першій в історії зустрічі на вищому рівні, що відбулася між США і КНДР.

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Відзначається, що на здобуття премії можуть претендувати колишній глава регіонального уряду Каталонії і прихильник її незалежності Карлес Пучдемон, папа Римський і громадський діяч і блогер Саудівської Аравії Раіф Бадаві, який в даний час знаходиться у в'язниці за «образу Ісламу через електронні канали».