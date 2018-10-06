У 2015 році хакери ГРУ Росії зламали британський телеканал для мусульман - ЗМІ

Прес-секретар телеканалу уточнив, що, за даними МВС, за кібератакою стоїть не хакер-любитель, злом був здійснений "на державному рівні".

Працюючі на Головне управління (ГУ, колишнє ГРУ) Генштабу ЗС Росії хакери в липні 2015 року зламали комп'ютерні системи британського телеканалу для мусульман Islam Channel.

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Як розповів виданню Financial Times представник каналу, про злом керівництво і співробітників повідомило британське МВС, передає kommersant Прес-секретар телеканалу уточнив, що, за даними МВС, за кібератакою стоїть не хакер-любитель, злом був здійснений «на державному рівні».

У хакерів був повний доступ до всієї внутрішній інформації Islam Channel. «Вони повністю контролювали. Вони могли бачити все, що ми робимо. Багато тижнів ми не могли ні передавати, ні отримувати електронні листи і відчували себе абсолютно безпорадними», - повідомив співрозмовник газети. За його словами, на усунення наслідків кібератаки пішло кілька місяців.

Мотиви атаки на невелику телекомпанію залишаються неясними, зазначає газета. При цьому одна з теорій полягає в тому, що злом «був частиною кібер-кампанії, яку в той період проводило ГРУ проти медіа в Європі».

Islam Channel був заснований в 2004 році британським бізнесменом, який народилися в Тунісі. Він веде безкоштовне цілодобове мовлення англійською мовою. Як стверджує сам телеканал, його дивляться мільйони проживаючих у Великобританії мусульман.