У Румунії відбувається референдум проти легалізації одностатевих шлюбів (відео)

Консервативні і релігійні групи в Румунії наполягають, щоб у Конституції за шлюбом було закріплено визначення «союз між чоловіком і жінкою».

У Румунії відбувається дводенний референдум з питання про внесення до Конституції поправок, пов'язаних з визначенням шлюбу.

На даний момент в Основному законі він позначається гендерно нейтрально як «союз між подружжям», повідомляє Deutsche Welle.

Ініціатори плебісциту - консервативна «Коаліція за сім'ю» і ряд інших груп, близьких до православної церкви, - наполягають на тому, щоб формулювання було змінено на «союз між чоловіком і жінкою».

Як очікується, в разі внесення відповідних поправок, у країні буде серйозно ускладнено процес легалізації одностатевих шлюбів.

Щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, необхідно, щоб явка становила не менше 30% від кількості громадян Румунії, які мають право голосу. Загалом у країні їх налічується майже 19 млн осіб.

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Правозахисники і цілий ряд депутатів Європарламенту вже піддали ініціативу жорсткій критиці. У ній вони вбачають порушення стандартів прав людини, які є в ЄС обов'язковими.

Представники «Коаліція за сім'ю» та інших консервативних і релігійних груп зібрали близько 3 млн підписів на підтримку проведення референдуму.

Гомосексуальність тривалий час перебувала в Румунії під забороною, але в 2000 році під тиском Ради Європи і Євросоюзу була легалізована. Румунський парламент тоді ухвалив закон, який забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації в різних сферах життя. Одностатеві шлюби в країні не реєструються.