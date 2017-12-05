В Австрії узаконили одностатеві шлюби

Конституційний суд Австрії постановив, що гомосексуальні пари зможуть офіційно укладати шлюби з 2019 року, повідомляє The Independent.

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Одностатеве партнерство у Австрії було легальним з 2010 року, проте парам не дозволялося вступати у шлюб. Суд визнав існуючі закони дискримінаційними.

Зазначається, що дозвіл на одностатеві шлюби може бути введено раніше зазначеного судом строку, якщо так вирішить уряд країни.