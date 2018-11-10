В Індонезії завершили пошуки тіл жертв катастрофи Boeing 737

Рятувальники зібрали 196 мішків з людськими рештками.

В Індонезії офіційно завершили пошуки жертв катастрофи аварії Boeing 737 авіакомпанії Lion Air.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву голови агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Мухаммада Сиауги.

"Ми більше не знайшли жертв аварії зі вчорашнього дня, і тому я оголошую пошукову операцію завершеною", - сказав він.

За його словами, тривають пошуки другого чорного ящика для вивчення причини катастрофи авіалайнера.

За інформацією видання, рятувальники зібрали 196 мішків з людськими рештками. У результаті судово-медичної експертизи вдалося ідентифікувати 77 жертв.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився в Яванському морі через 13 хвилин після зльоту з аеропорту Джакарти. На борту знаходилися 188 осіб, серед яких 181 пасажир, двоє пілотів і шість бортпровідників.