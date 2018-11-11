Путіну і Трампу не дали сісти поруч у Єлисейському палаці – росЗМІ

В результаті, поряд з Путіним сиділи глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Розміщення лідерів на робочому сніданку в Єлисейському палаці з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни змінили таким чином, що президенти Росії і США не змогли поговорити.

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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело в російській делегації.

"Дійсно, Єлисейський палац поміняв розсадку лідерів за столом перед початком робочого сніданку. У підсумковій версії президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп сиділи один навпроти одного і не мали можливості докладно поговорити", – сказав співрозмовник видання.

Цю інформацію підтвердив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Однак сам Путін заявив, що поспілкуватися з американським колегою йому нібито все ж вдалося. Бесіду з Трампом він назвав "гарною", але не уточнив деталей.

В результаті, поряд з Путіним сиділи глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер і генсек ООН Антоніу Гутерреш.