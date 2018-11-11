З "карлика" Путіна кепкують у мережі через його рукостискання з Трампом (фото)

Володимир Путін проходив повз світових лідерів, які стояли зверху, і протягнув руку Дональду Трампу.

У мережі кепкують із фотографії, де президент РФ Володимир Путін тисне руку американському лідерові Дональду Трампу, який через розташування російського колеги значно нижче змушений був нахилятися для рукостискання.

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Подія сталася сьогодні у Парижі під час заходів з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни.

Володимир Путін проходив повз світових лідерів, які стояли зверху, і протягнув руку Дональду Трампу. Після оприлюднення фотографії у мережі користувачі одразу почали кепкувати з Путіна, відзначаючи маленький ріст господаря Кремля і його низький авторитет у світі, який символічно демонструє фотографія.

«Сьогодні в Парижі карлику дозволили потиснути руку Трампу. Боже, скільки таємної надії в цих поросячих очках», «Коли побачив в натовпі знайомого старшокласника», - коментують користувачі.

Сегодня в Париже карлику позволили пожать руку Трампу

Боже, сколько потаенной надежды в этих поросячьих глазках



(с) Ludovic Marin / Pool Photo via AP pic.twitter.com/IgOfPtmBo7 — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 11 листопада 2018 р.

Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника



Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны



Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt — Лентач (@oldLentach) 11 листопада 2018 р.

Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника



Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны



Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt — Лентач (@oldLentach) 11 листопада 2018 р.