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З "карлика" Путіна кепкують у мережі через його рукостискання з Трампом (фото)

15:43, 11 листопада 2018
Курйози
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Дональд Трамп і Володимир Путін у Парижі 11 листопада / фото Ludovic Marin/Pool via REUTERS

У мережі кепкують із фотографії, де президент РФ Володимир Путін тисне руку американському лідерові Дональду Трампу, який через розташування російського колеги значно нижче змушений був нахилятися для рукостискання.

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Подія сталася сьогодні у Парижі під час заходів з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни.

Володимир Путін проходив повз світових лідерів, які стояли зверху, і протягнув руку Дональду Трампу. Після оприлюднення фотографії у мережі користувачі одразу почали кепкувати з Путіна, відзначаючи маленький ріст господаря Кремля і його низький авторитет у світі, який символічно демонструє фотографія.

«Сьогодні в Парижі карлику дозволили потиснути руку Трампу. Боже, скільки таємної надії в цих поросячих очках», «Коли побачив в натовпі знайомого старшокласника», - коментують користувачі.

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Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін