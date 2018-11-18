Наступні сім днів будуть критичними для Великобританії - Мей

План прем'єра по Brexit не підтримує низка впливових членів Консервативної партії.

Наступні сім днів в процесі виходу Великобританії з Євросоюзу матимуть вирішальне значення для майбутнього країни, заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

"Ці наступні сім днів матимуть вирішальне значення, вони стосуються майбутнього цієї країни", – заявила Мей журналістам, повідомляє Reuters.

Раніше Мей заявила, що не існує альтернативного плану по виходу країни зі складу Європейського союзу.

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14 листопада прем'єр-міністр повідомила, що кабінет міністрів підтримав проект угоди по Brexit після "бурхливих" дебатів.

Під час короткого виступу перед ЗМІ Мей заявила, що "проект угоди про вихід з Європейського Союзу був найкращим, про який можна було б домовитися". Ще влітку 2018 року Кабінет міністрів погодив план створення вільної торгової зони між Британією та ЄС, яка буде стосуватися промислової і сільськогосподарської продукції, так званий "м'який Brexit".

План прем'єра не підтримує низка впливових членів Консервативної партії.

15 листопада через незгоду з умовами угоди у відставку пішов міністр з питань Brexit Домінік Рааб. Також у відставку пішла міністр праці і у справах пенсій Естер Маквей.

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що остаточну угоду щодо виходу Великобританії з ЄС можуть ухвалити вже 25 листопада, "якщо не відбудеться нічого надзвичайного".

Остаточний вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжений лише один раз, проте поки невідомо, яка може бути його максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великобританії в складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти – 48%. Шотландія і Північна Ірландія в основному проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.