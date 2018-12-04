В Італії заарештували ватажка "Коза ностри" та ще півсотні мафіозі

Членам мафіозної структури пред'явлені звинувачення в причетності до мафіозної діяльності, вимаганні, незаконному носінні зброї та інших тяжких злочинах.

На Сицилії заарештували ватажка "Коза ностри" Сеттіміно Мінея і ще 45 членів найвідомішою мафіозної структури.

Про це повідомляє ANSA.

Членам мафіозної структури пред'явлені звинувачення в причетності до мафіозної діяльності, вимаганні, незаконному носінні зброї та інших тяжких злочинах. Відзначається, що арешти верхівки «Коза ностри», які провели карабінери провінції Палермо, стали підсумком тривалої спецоперації.

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Видання також повідомляє, що останнім часом мафіозі переживали досить складний період реорганізації, пов'язаний з тривалою відсутністю жорсткого централізованого керівництва. У підсумку боси кількох кланів "Коза ностри" прийняли рішення про відновлення керівної структури мафії, наділивши Мінея повноваженнями так званого "хрещеного батька".

Варто зазначити, що 80-річний Мінея очолив "Коза ностру" в листопаді минулого року після смерті попереднього ватажка мафії Тото Рііни, який відбував у в'язниці довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, у січні в Сицилії правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої було затримано 40 членів мафіозного клану. Всі вони мали відношення до клану "Коза ностра". Їх звинувачують у низці злочинів.