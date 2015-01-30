Військові контакти між НАТО та Росією мають бути відкритими - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.

„Контакти між військовими Росії та НАТО необхідні, щоб уникнути непорозуміння. Ці канали повинні бути відкритими та використані тоді, коли це необхідно, щоб запобігти можливому непорозумінню щодо військової діяльності”, - зазначив Столтенберг.

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