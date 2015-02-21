У Дубаї горів найвищий житловий будинок у світі
Займання сталося на 50-му поверсі хмарочоса висотою близько 336 метрів
Пожежа, що спалахнула в житловому хмарочосі «Факел» (The Torch), розташованому в найбільшому місті ОАЕ Дубаї, була погашена за 3 години.
Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на телеканал CNN у суботу, 21 лютого.
В управлінні у справах цивільної оборони Дубаї заявили, що загиблих і постраждалих немає.
Мешканці хмарочоса, а також двох сусідніх веж були евакуйовані. Всі дороги, що ведуть до будівлі, перекрила поліція.
Про причини пожежі поки не повідомляється. У правоохоронних органах зазначили, що полум'я поширилося на 20 поверхів через сильний вітер.
Займання сталося на 50-му поверсі хмарочоса висотою близько 336 метрів.
Побудований в Дубаї в 2011 році, «Факел» був визнаний найвищим житловим будинком у світі. В ньому розташовується 676 квартир.
Fire engulfs one of Dubai's highest residential towers #TorchTowerpic.twitter.com/OyFVC78w85
- Asma (@LibyanBentBladi) 21 лютого 2015
Oh man and it's called Torch Tower: The world's tallest residential tower is on fire http://t.co/cxomqo1MCo#Dubaipic.twitter.com/dZMc8PAQW6
- Stefan (@petroweaver) 21 лютого 2015