У Дубаї горів найвищий житловий будинок у світі

Пожежа, що спалахнула в житловому хмарочосі «Факел» (The Torch), розташованому в найбільшому місті ОАЕ Дубаї, була погашена за 3 години.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на телеканал CNN у суботу, 21 лютого.

В управлінні у справах цивільної оборони Дубаї заявили, що загиблих і постраждалих немає.

Мешканці хмарочоса, а також двох сусідніх веж були евакуйовані. Всі дороги, що ведуть до будівлі, перекрила поліція.

Про причини пожежі поки не повідомляється. У правоохоронних органах зазначили, що полум'я поширилося на 20 поверхів через сильний вітер.

Займання сталося на 50-му поверсі хмарочоса висотою близько 336 метрів.

Побудований в Дубаї в 2011 році, «Факел» був визнаний найвищим житловим будинком у світі. В ньому розташовується 676 квартир.