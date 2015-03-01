Через виверження вулкана на Камчатці над Аляскою закрили небо

Як передає Lenta.ru з посиланням на CNN, протягом вихідних було скасовано декілька рейсів авіакомпанії Alaska Airlines з Анкоріджа.

«Ми скасували два перельоти між Анкориджом і Бетелем, а також Анкориджом і Номом», - розповіла прес-секретар Alaska Airlines Хеллей Кнігге. Представники перевізника заявляють, що відновлять польоти тільки коли будуть впевнені в їх повній безпеці.

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У п'ятницю, 27 лютого, Шивелуч викинув попіл на висоту понад 9 кілометрів. Як розповів CNN вчений з Вулканічної обсерваторії на Алясці Джефф Фреймюллер, завдяки західному вітру до суботи хмара пролетіла над Беринговим морем і досягла Аляски. 1 березня 2015 року Шивелуч викинув в атмосферу шестикілометровий стовп попелу.