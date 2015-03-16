Більшість фінів хочуть збільшення витрат на оборону та референдум щодо членства в НАТО

Більшість фінів хотіли б, щоб витрати на оборону у бюджеті країни були збільшені, а також підтримують проведення референдуму щодо членства у НАТО.

Такими є результати TNS Gallup для видання Helsingin Sanomat, передає Європейська правда.

Так, 27% опитаних вважають, що уряд має збільшити витрати на оборону, 32% скоріше згодні з такою пропозицією, ніж ні.

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Крім того, на запитання про потребу в проведенні референдуму щодо членства Фінляндії в НАТО 72% жителів країни виступили за референдум.

При цьому 54% фінів вважають, що їх країна не має шукати членства в НАТО, навіть якщо членом Альянсу стане Швеція. Приблизно така ж кількість опитаних не пов’язує питання членства Фінляндії в НАТО з війною в Україні.

Половина респондентів також висловились проти розвитку загальноєвропейської системи оборони. 38% підтримують таку ідею – їх кількість за рік зросла на 15%.

Опитування проводилося з 16 до 27 лютого, було опитано 1006 осіб.