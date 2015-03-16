Путін вибрав опорою влади Кадирова, а не федералів - політолог

Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю радіостанції Ехо Москви.

"Те, що слідство сьогодні повністю відходить від версії про причетність політичного лідера (Кадирова - ред.) і пов'язаних з ним кіл до вбивства Бориса Нємцова, говорить про те, що певною мірою вибір зроблений. На користь Кадирова, як і передбачалося", - заявив Бєлковський.

Читайте такожЗМІ: вбивство Нємцова зіштовхнуло лобами дві опори Кремля - силовиків і "кадировців"На його думку, це призвело до того, що федеральні силовики відчувають себе приниженими, і цю проблему Путіну доведеться вирішувати вже найближчим часом.

"А відповідей на це поки немає. І Путін як людина, який звикла вагатися у разі відсутності очевидного рішення, затягувати його до самого можливого кінця, може в такій ситуації йти на дно. Що, мабуть, він і зробив", - вважає Бєлковський.