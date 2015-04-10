Президент Чехії поїде до Москви 9 травня, але на парад Путіна не піде
Президент Чехії Мілош Земан відмовився брати участь в організовуваному президентом Росії Володимиром Путіним військовому параді в Росії на честь святкування 70-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня.
Про це повідомив прес-секретар президента Іржі Овчачек, передає Новое время із посиланням на Hospodarsky noviny.
Замість відвідування путінського параду, Земан, який буде в той час у Москві, чому проведе зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Причому прес-секретар наголосив, що Земан прийняв рішення самостійно, а не під тиском критики опозиції та представників правлячої коаліції. Овчачек уточнив, що Земан і Фіцо домовилися зустрітися у Москві якраз під час параду в четвер, 9 квітня, у телефонній розмові.
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Водночас чеське видання цитує словацький Denník N, який не підтвердив інформацію про візит Фіцо в Москву. "Ще нічого не вирішено, ця присутність Фіцо у Москві) лише одна з ідей", - сказало неназване джерело, близьке до державного офісу.
Крім того, Овчачек зазначив, що в російській столиці Земан буде ночувати не в готелі, а в посольстві.
Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка рішення президента привітав і назвав його "розумним кроком".
Раніше УНІАН повідомляв, що у випадку відмови уряду Чехії оплатити поїздку Земана до Москви, йому доведеться оплатити її самому.