Президент Чехії поїде до Москви 9 травня, але на парад Путіна не піде

Про це повідомив прес-секретар президента Іржі Овчачек, передає Новое время із посиланням на Hospodarsky noviny.

Замість відвідування путінського параду, Земан, який буде в той час у Москві, чому проведе зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Причому прес-секретар наголосив, що Земан прийняв рішення самостійно, а не під тиском критики опозиції та представників правлячої коаліції. Овчачек уточнив, що Земан і Фіцо домовилися зустрітися у Москві якраз під час параду в четвер, 9 квітня, у телефонній розмові.

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Водночас чеське видання цитує словацький Denník N, який не підтвердив інформацію про візит Фіцо в Москву. "Ще нічого не вирішено, ця присутність Фіцо у Москві) лише одна з ідей", - сказало неназване джерело, близьке до державного офісу.

Крім того, Овчачек зазначив, що в російській столиці Земан буде ночувати не в готелі, а в посольстві.

Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка рішення президента привітав і назвав його "розумним кроком".

Раніше УНІАН повідомляв, що у випадку відмови уряду Чехії оплатити поїздку Земана до Москви, йому доведеться оплатити її самому.