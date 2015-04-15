Сенат Чехії прийняв петицію про відставку президента за "зраду батьківщини"

Відповідна петиція була прийнята Сенатом країни, пише Росбалт.

"Сенат Чехії прийняв петицію за відставку Земана. 10 тисяч зібраних підписів достатні, щоб почати процедуру імпічменту", - повідомив блогер Рустем Адагамов.

У березні в Чехії більше 11 тисяч активістів передали в Сенат петицію з проханням розглянути питання про відставку Земана. Громадяни, які підписали петицію, звинуватили Земана в проросійській зовнішній політиці, зраді інтересів батьківщини і образі гідного імені Чехії у світі.

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За словами автора петиції Міхала Майзнера, російська пропаганда підхоплює висловлювання Мілоша Земана, а це не відповідає Конституції і "загрожує безпеці країни".