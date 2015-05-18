Російська поборниця моралі виправдала багатоженство браком чоловіків

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Держдумі обговорять питання про введення кримінальної відповідальності за багатоженство, пише РИА Новости.

"Закони не приймаються по одній ситуації. До того ж, за інформацією, яка є в комітеті, цей чоловік (начальник РВВС Чечні Нажуд Гучигов, який одружився на 17-річній Луїзі Гойлабієвій), у зареєстрованому шлюбі ніколи не був, тобто це було співмешкання. Нехай за законами шаріату, але це було співмешканням. Факту двоженства просто немає... Але вводити кримінальну відповідальність за це безглуздо, тому що причина пов'язана не з відсутністю кримінального закону, а з тим, що чоловіків не вистачає, можливо, таких, з якими жінки хотіли б створювати сім'ю і мати дітей", — сказала Мізуліна.

Читайте такожУ Чечні скандальний шлюб неповнолітньої з начальником поліції реєструвала радіоведуча – ЗМІІсторія зі спробою глави чеченського РВВС взяти другу неповнолітню дружину викликала великий медійний резонанс і серію скандалів. Зокрема, громадське обурення викликала репліка російського дитячого омбудсмена Павла Астахова про "зморщених" кавказьких жінок, які "до 27 років" стають старими.

На Кавказі раніше відбувається емансипація і статеве дозрівання, давайте не будемо ханжами. Є місця, де жінки вже в 27 років зморщені, і за нашими мірками їм під 50, - Павло Астахов

Довідка. Олена Мізуліна - скандальний російський політик-мораліст. Відома серією дискримінаційних законопроектів і висловлювань. Автор двох законів про цензуру в Інтернеті, прихильниця заборони абортів, заборони на усиновлення дітей іноземцями, боротьби з розлученнями, заборони одностатевих відносин, неодноразово звинувачувалася в пропаганді ненависті та нетерпимості. Пропонувала зробити православ'я державною релігією.