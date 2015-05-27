КНР будує 50-метрові маяки в Південно-Китайському морі

Китай приступив до зведення двох багатоцільових маяків у Південно-Китайському морі. Один з них розташовуватиметься на рифі Хуаян архіпелагу Наньша , другий - на рифі Чігуа. Як повідомило на своєму сайті міністерство транспорту КНР, це має посилити безпеку навігації" в зазначених районах.

Спостерігачі підкреслюють значення цих маяків, які повинні підкріпити претензії Китаю на велику акваторію Південно-Китайського моря, на яку в тій чи іншій мірі претендують також Бруней, В'єтнам, Малайзія та Філіппіни, передає ТАСС.

Крім перспективних запасів нафти й газу, а також великого рибальського потенціалу, цей район має важливе морехідне значення. Міжнародні транспортні перевезення в Південно-Китайському морі оцінюються в 5 трлн доларів США щорічно.

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Маяки висотою 50 м повинні "надавати навігаційні послуги" судам, які проходять повз. Промені їх потужних прожекторів буде видно за 22 морські милі (44,7 км).

"Деякі морські шляхи відомі своїми поганими умовами, однак судна не отримують майже ніякої морехідної підтримки", - зазначає експерт Інституту військово-морських досліджень Народно-визвольної армії Китаю Чень Сюесун. За його словами, найбільшою мірою від цього страждають риболовецькі судна, оскільки вони гірше оснащені радарами та іншою сучасною технікою і змушені покладатися на заходи візуального спостереження, а також порівняно примітивні пристрої. Однак і великому транспорту нерідко необхідні вказівки маяків, особливо при проходженні вузьких проток і районів з численними рифами в умовах негоди.

Китайська сторона висуває й інші аргументи в підтримку свого освоєння островів у Південно-Китайському морі, особливо в районі архіпелагу Наньша, де прискореними темпами ведуться роботи щодо створення насипних територій.

"Пошуки зниклого малайзійського лайнера, який прямував рейсом 370, показали, що Китаю бракує і, отже, вкрай необхідні пошуково-рятувальні засоби в ЮКМ", - вважає директор Китайського інституту вивчення Південно - Китайського моря У Шицунь, думку якого наводить China Daily. За його словами, настільки ж необхідні засоби боротьби з розливами нафти, враховуючи, що в цьому районі знаходиться багато нафтовидобувних платформ. Як вважає експерт, тепер стоїть питання про спорудження допоміжних навігаційних об'єктів у районі архіпелагу Чжунша (Мак-Клесфільдські острови).