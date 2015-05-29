США повідомили про військову окупацію Китаєм спірної території островів Спратлі

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Американські чиновники повідомляють, що розвідка підтвердила підозри США щодо діяльності Китаю в Південно-Китайському морі. Зокрема, було виявлено два китайські моторизовані артилерійські знаряддя на одному з штучних островів, побудованих в Китаї близько місяця тому.

Американські офіційні особи заявили, що цей факт йде в розріз із заявами КНР про те, що дії на островах несуть мирний характер. "Там немає військової загрози", - заявив виданню офіційний представник США. "Але мова йде про те, що ці дії символізують", - додав він.

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Американські офіційні особи заявили, що вперше стало відомо про артилерійське знаряддя на острові близько місяця тому. "Ми були поінформовані про це вже деякий час", - сказав високопоставлений американський чиновник. Але останнім часом, як кажуть чиновники, обладнання або звідти вивезли, або навмисно приховали.

Територія островів Спратлі оспорюється відразу шістьма державами: В'єтнамом, Китаєм, Тайванем, Малайзією, Філіппінами і Брунеєм. В основному вони складаються з рифів і атолів, і не мають постійного населення.