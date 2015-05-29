У Росії хочуть прийняти "садистський закон", що дозволяє бити в'язнів - правозахисник

Суть закону в тому, що він дозволяє застосовувати фізичну силу і спецзасоби (включаючи кийки та електрошокери) до ув'язнених не тільки у разі загрози фізичної безпеки працівникам або іншим особам, як це було раніше, але і, наприклад, в будь-яких випадках порушення розпорядку, тобто, з будь-якого приводу, пише правозахисник Лев Пономарьов у своєму блозі на сайті "Ехо Москви".

Читайте такожУ Росії пропонують залучити ув'язнених до будівництва об'єктів ЧС-2018За словами Пономарьова, правозахисники намагалися зупинити закон, але його все одно внесли в Думу без експертизи Ради з прав людини при Президенті РФ та Уповноваженого з прав людини в РФ

"Він може бути прийнятий буквально протягом декількох днів", - стверджує правозахисник.