Ізраїльський міністр пригрозив Іранові знищенням

Іран буде стертий з лиця землі, якщо наважиться напасти на Ізраїль, заявив міністр інфраструктури єврейської держави Беньямін Бен-Єлієзер, передає Associated Press. Войовнича заява члена ізраїльського кабінету пролунала на тлі п`ятиденних військових навчань цивільній оборони в масштабі всієї країни, які почалися в Ізраїлі напередодні .

Згідно з офіційними заявами, заплановані заходи не спрямовані проти сусідів Ізраїлю і мають суто тренувальний характер, проте високопоставлені джерела в ізраїльських силових структурах зазначили на те, що під час навчань відпрацьовуватимуться "уроки" ліванської війни 2006 р.

Ліванське радикальне угруповання "Хезболла" вже назвало ці навчання підготовкою до нової війни з Ліваном.