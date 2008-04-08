Хілларі Клінтон закликає президента США до бойкоту Олімпіади в Пекіні

Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон закликає президента Джорджа Буша відмовитися від участі в церемонії відкриття літньої Олімпіади в Пекіні, якщо Китай не вживе заходів для поліпшенню ситуації в країні щодо прав людини, повідомляє Reuters.

Зокрема, Клінтон закидає китайському керівництву за недостатній тиск на Судан задля припинення "геноциду в Дарфурі" і нагадала про масові заворушення в Тібеті.

"На даний момент і в світлі нещодавніх подій, я сподіваюся, що президент Буш не планує брати участі в церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні, якщо уряд Китаю не досягне істотних змін", - заявила Клінтон.

Ситуація в Тібеті загострилася 10 березня, коли пройшли несанкціоновані демонстрації прихильників незалежності цього автономного району. Пік конфлікту припав на 14 березня, коли в Лхасі (столиця Тібету) було зафіксовано близько 300 підпалів і нападів на мирних жителів. За офіційними даними КНР, під час конфлікту загинули 18 людей, 623 дістали поранення. Матеріальний збиток від погромів і підпалів тільки в Лхасі досяг 200 мільйонів юанів (28 мільйонів доларів).