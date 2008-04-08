Через бійку на борту екстрено сів літак

В аеропорту Бангкока здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Bangladesh Airlines, після того, як на його борту відбулася бійка між двома пасажирами, повідомляє АР. Як розповів прес-секретар агентства цивільної авіації Таїланду, всього на борту літака, що летів з Куала-Лумпур в столицю Бангладеш Дакку, знаходилося близько 70 пасажирів. Про те, чи є серед них постраждалі, не повідомляється.

Газета.ру