ЄС продовжив санкції щодо Лукашенка

Європейський Союз продовжив на рік санкції щодо керівництва Білорусі.

Згідно з розповсюдженою в понеділок заявою, Рада ЄС прийняла рішення "продовжити режим санкцій через систематичні порушення прав людини в цій країні", передає ІТАР-ТАСС.

Євросоюз запровадив санкції проти керівництва Білорусі незабаром після президентських виборів, що відбулися в березні 2006 року.

Згідно з формулюванням Ради ЄС, санкції запроваджено щодо "осіб, безпосередньо відповідальних за згортання демократичних свобод, порушення прав громадян Білорусі та переслідування опозиції під час президентських виборів 19 березня", йдеться в заяві.

Санкції запроваджували в два етапи: наприкінці березня 2006 року ЄС заборонив в`їзд на свою територію 30 білоруським функціонерам, зокрема й Президентові, а в травні того ж року було прийнято рішення про заморожування всіх рахунків білоруського Президента і представників його апарату в європейських банках. Як повідомила прес-служба Ради ЄС, ця постанова містить заборону на будь-який рух коштів на рахунках цих політиків у Європі.