Росія не приховує розбіжності із Заходом - Лавров

"Росія не має наміру ховати розбіжності із західними партнерами". Про це в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда» заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи саміт НАТО в Бухаресті і зустріч президентів Росії і США. За його словами, «ці розбіжності перш за все стосуються проблематики ПРО, долі ДЗЗСЄ підходу до врегулювання конфліктів, зокрема, на прикладі Косово». Глава МЗС підкреслив, що, зафіксувавши розбіжності, «лідери не просто залишили їх на папері, а домовилися продовжувати зусилля по зближенню позицій». Коментуючи зустріч Путіна і Буша в Сочі, Лавров відзначив одне важливе досягнення: «американська сторона визнала правомірними наші побоювання і висловила готовність намагатися ці побоювання зняти. Нам були запропоновані заходи транспарентності і довіри. І раз уже США намірилися свою ПРО в Європі створити у будь-якому випадку, є резон цими пропозиціями скористатися».

Газета.ру