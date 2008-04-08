Наомі Кемпбелл заборонили літати літаками British Airways
15:15, 08 квітня 2008Світ
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Закономірний результат скандалу?
Супермоделі Наомі Кемпбелл відтепер заборонено літати літаками авіакомпанії British Airways після того, як її зняли з рейсу минулого тижня і заарештували за підозрою у побитті офіцера поліції, пише Газета.ру з посиланням на Reuters.
37-річна модель, яку випустили під заставу до початку розслідування інциденту, заявила, що сподівається на швидке вирішення конфлікту з компанією.
Авіакомпанія відмовилася коментувати інформацію про заборону на свої польоти для Кемпбелл, підкресливши, що це - інформація приватного характеру.
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