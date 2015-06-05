Канада проти, щоб Путін сидів за одним столом з G7 - прем’єр-міністр
Прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявляє, що Росії не можна дозволити повернутися до «Групи семи» (G7) допоки президентом цієї країни буде Володимир Путін.
У четвер, 4 червня, в інтерв’ю AP Гарпер наголосив, що він не очікує, що G7 колись дозволить Путіну повернутися. Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Канада буде категорично проти, щоб Путін навіть сидів за одним столом з G7», – сказав Стівен Гарпер.
Прем’єр Канади зазначив, що закордонна політика Росії «називає чорне білим, хоча всі знають, що це не так».
Читайте такожНа саміті G7 обговорить нові санкції проти Росії - Білий дім«Допоки вони до нас ставитимуться так, ніби всі ми тупі, з ними немає сенсу вести діалог», – говорить Гарпер.
Заява Стівена Гарпера прозвучала напередодні саміту «Групи семи», який відбуватиметься 7-8 червня у Мюнхені.
Раніше УНІАН повідомляв, що на саміті лідери G7 будуть шукати спільні підходи щодо найбільших загроз зовнішньої політики.