Канада проти, щоб Путін сидів за одним столом з G7 - прем’єр-міністр

У четвер, 4 червня, в інтерв’ю AP Гарпер наголосив, що він не очікує, що G7 колись дозволить Путіну повернутися. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Канада буде категорично проти, щоб Путін навіть сидів за одним столом з G7», – сказав Стівен Гарпер.

Прем’єр Канади зазначив, що закордонна політика Росії «називає чорне білим, хоча всі знають, що це не так».

Читайте такожНа саміті G7 обговорить нові санкції проти Росії - Білий дім«Допоки вони до нас ставитимуться так, ніби всі ми тупі, з ними немає сенсу вести діалог», – говорить Гарпер.

Заява Стівена Гарпера прозвучала напередодні саміту «Групи семи», який відбуватиметься 7-8 червня у Мюнхені.

Раніше УНІАН повідомляв, що на саміті лідери G7 будуть шукати спільні підходи щодо найбільших загроз зовнішньої політики.