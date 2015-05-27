Лідери G7 обговорять спільні підходи у протистоянні зовнішнім загрозам

Про це повідомив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс, передає власний кореспондент УНІАН.

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Виступаючи сьогодні в Брюсселі в Європейському парламенті з приводу підготовки до саміту G7, який пройде 7-8 червня в Німеччині, Франс Тіммерманс зазначив, що в цьому році лідери G7 під головуванням канцлера Німеччини Ангели Меркель будуть обговорювати "низку традиційних питань і деякі досить нові проблеми".

"Вони обговорять ситуацію в глобальній економіці, дадуть оцінку прогресу порядку денного глобальної торгівлі та відповідним двостороннім переговорам. Вони також обміняються думками та будуть шукати спільні підходи щодо найбільших загроз зовнішній політиці", - сказав він.

За словами Франса Тіммерманса, президент Європейської Ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, які будуть представляти на саміті G7 Євросоюз, "мають намір взяти участь в дискусії та використають можливість обмінятися останньою інформацією щодо найбільших європейських проектів та ініціатив, таких як інвестиційний план для Європи". "Вони також наголосять на спільних зусиллях щодо Енергетичного союзу ЄС та представлять ключові елементи нової європейської політики в сфері міграції", - додав віце-президент ЄК.

Як повідомлялося, в G7, входять Німеччина, США, Канада, Японія, Франція, Великобританія, Італія. G8 перетворилася в G7 після того, як країни G7 у 2014 році зібралися на саміт у Брюсселі без Росії. Таке рішення було прийнято після анексії Криму Росією.