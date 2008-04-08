В МЗС вважають заяви Лужкова та інших ”відображенням стану душі”

У Міністерстві закордонних справ України вважають емоційною реакцією заяву мера Москви Юрія ЛУЖКОВА щодо прогресу України в реалізації зовнішньополітичних пріоритетів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу речник МЗС України зазначив: “У моєму розумінні - це біль, це відображення стану душі у зв’язку з поступом України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Це неспокій душі у зв’язку з успіхами в реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України”.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що останнім часом Україна чує “потік заяв і коментарів” не тільки Ю.ЛУЖКОВА, а й інших російських політиків.

За його словами, “треба мати силу встигати на них реагувати, оскільки це може бути безкінечний процес”.

Як повідомлялося, мер Москви Ю.ЛУЖКОВ заявляв про необхідність переглянути Договір про дружбу та співробітництво між Україною та РФ у зв’язку із проханням України приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО на Бухарестському саміті Альянсу 2-4 квітня.