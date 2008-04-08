Україна та Лівія підписали кілька двосторонніх документів (список)

Україна та Лівія підписали Програму двосторонньої співпраці на 2008-2009 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, програма підписана у вівторок у присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА і лідера Лівійської революції Муамара КАДДАФІ.

З українського боку Програму співпраці підписав міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, а з боку Лівії - секретар Головного народного комітету зовнішніх зв`язків і міжнародної співпраці Абдурахман ШЕЛГАН.

Крім того, підписані угоди між Україною і Лівією про правову допомогу в державних і кримінальних справах, а також про передачу засуджених осіб.

Ці угоди підписали міністр юстиції України Микола ОНІЩУК і секретар Головного народного комітету Лівії з питань юстиції Мустафа Мухаммад АБДЕЛЬДЖАЛІЛЬ.

Угоди підписані після двосторонніх переговорів української і лівійської делегації під головуванням Президента України В.ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Лівії Аль-багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ та переговорів Президента України з лідером Лівії у форматі тет-а-тет.

Підписані також Меморандум про співпрацю в правовій сфері, Меморандум про спільні інвестиції в сільське господарство.

Відразу після підписання документів, що стосуються правової співпраці, М.КАДДАФІ відзначив: "Немає сенсу в цій угоді, немає правопорушників ні в Україні, ні в Лівії".

Як повідомлялося, з 7 квітня Президент України знаходиться з офіційним візитом у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамахірії.