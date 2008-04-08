Росія не відправлятиме війська до Косова
20:48, 08 квітня 2008Світ
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Немає сенсу...
|Сергій Лавров
За його словами, ситуація навколо місії ООН в краю не змінилася порівняно з тим періодом, коли було ухвалено рішення вивести з Косово російський контингент.
"Це рішення було пов`язане з небажанням асоціюватися з політикою, яку проводять сили КФОР, яку можна було вважати зворотними етнічними чистками", - зазначив керівник МЗС, виступаючи у вівторок в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".
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