Росія не відправлятиме війська до Косова

Росії не має сенсу відправляти війська до Косова, який 17 лютого оголосив про проголошення в односторонньому порядку незалежності від Сербії, заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, ситуація навколо місії ООН в краю не змінилася порівняно з тим періодом, коли було ухвалено рішення вивести з Косово російський контингент.

"Це рішення було пов`язане з небажанням асоціюватися з політикою, яку проводять сили КФОР, яку можна було вважати зворотними етнічними чистками", - зазначив керівник МЗС, виступаючи у вівторок в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".