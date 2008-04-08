Ющенко підбиває підсумки свого візиту до Лівії

«Організація нових за змістом відносин України з Лівією і рядом інших африканських країн для нас є пріоритетом». Так прокоментував Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Тріполі підсумки офіційного візиту до Лівії, повідомляє прес-служба глави держави.

Він висловив упевненість, що рівень і динаміка таких відносин, у яких немає проблемних сторінок, мають бути посилені.

Президент повідомив, що під час переговорів сторони висловилися за скасування візового режиму між Лівією та Україною для бізнесменів та дипломатів. «Цим ми хочемо підкреслити, що дві держави зацікавлені у посиленні контактів дипломатичних, бізнесових та міжлюдських», - пояснив В.ЮЩЕНКО. Він висловив сподівання на те, що підписана сьогодні Програма міждержавного співробітництва буде наповнена конкретними проектами, вигідними обом сторонам. «Я оптимістично дивлюся на цю частину нашої роботи. Великі сподівання на той план, який підписаний», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО повідомив про те, що досягнуто згоди з боку Лівійського лідера Муамара КАДДАФІ здійснити візит до України цього року.

Під час проведених у рамках візиту переговорів сторони обговорили можливості розширити співпрацю в енергетиці, зокрема, в ядерній, та уважно проаналізували такі можливості у нафтогазовій сфері, насамперед, щодо спільної розвідки родовищ нафти і газу та нафтопереробки.

Президент також вважає успішними домовленості, досягнуті щодо співпраці в аграрному секторі. «Сьогодні ми відкрили нову сторінку стратегічної співпраці з Лівією в аграрному секторі, на ринку зерна», - сказав він.

Окрім того, важливою темою двосторонніх переговорів стало відновлення співпраці у військово-технічній сфері.

У питаннях гуманітарної співпраці було обговорено можливості для навчання лівійських студентів в українських освітніх закладах.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив офіційний візит до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії. З аеропорту м. Тріполі глава Української держави відбув з офіційним візитом до Арабської Республіки Єгипет, повідомляє прес-служба Президента України.