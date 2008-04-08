Саакашвілі: Грузія купила бойової зброї на мільярди доларів

Президент і верховний головнокомандувач зброєними силами Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія придбала зброї на мільярди доларів і пообіцяв військовим до перемоги боротися за свободу і єдність країни.

"За останні роки ми придбали бойової зброї на кілька мільярдів доларів. Але навіть найсучасніша зброя ніщо без вашого професіоналізму і патріотизму", - заявив президент, відвідавши у вівторок гірничо-стрілецьку військову базу в Сачхері (східна Грузія).

"Ваше і моє життя присвячені майбутній єдності країни, і ми не заспокоїмося поки Грузія не стане єдиною", - сказав Саакашвілі, звертаючись з промовою до військових.

Він нагородив випускників спецкурсу грамотами. За словами голови держави, для участі в програмі були відібрані близько 200 осіб, але пройти складний курс підготовки змогли не всі. Керували спецкурсом кращі військові інструктори Ізраїлю, які "після закінчення навчань перетворили його випускників на елітний підрозділ", цитує президента Новини-Грузія.