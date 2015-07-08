РФ виступає проти визнання актом геноциду різанини у Сребрениці 1995 року – The Guardian

Дана резолюція повинна бути приурочена до двадцятої річниці масових вбивств боснійськими сербами 8 000 мусульман (чоловіків і хлопчиків). Однак лідери боснійських сербів і Сербії, які мають тісні культурні та релігійні зв'язки з Росією, умовили президента РФ Володимира Путіна проголосувати проти цієї резолюції, повідомляє The Guardian.

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"Текст резолюції настільки поганий, що він не може бути відкоректований. Росія діє згідно з нашими домовленостями", - сказав лідер боснійських сербів Мілорад Додік.

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич хоч і планує відвідати меморіал жертвам трагедії в Сребрениці, але виступає категорично проти резолюції ООН за визнанням її актом геноциду. Він вважає, що подія в Сребрениці є "загальною виною", передає DT.UA.

На міжнародній арені Сербія займає послідовну проросійську позицію. Так, 17 вересня 2014 року Сербія вирішила не вводити санкції проти Росії. "Говорячи про кризу в Україні, президент Ніколіч підтвердив, що Сербія принципово підтримує територіальну цілісність України, але не буде брати участь ні в яких санкції проти Росії", — повідомляє прес-службі сербського президента.

16 жовтня 2014 року Росія і Сербія підписали міжурядову угоду про військово-технічне співробітництво під час візиту президента РФ Володимира Путіна в сербську столицю Белград. Крім цього, сторони підписали шість документів про міждержавне співробітництво. Зокрема, було підписано угоду про захист секретної інформації та реадмісію .

Опитування, що було проведено на початку липня 2015 року, показало, що 61 % сербів згодні на "союз з Росією", в той час як противників такого зближення трохи менше 20% опитаних. У свою чергу, стратегічне зближення з ЄС виступили лише 44 %, в той час як проти вступу Сербії в Євросоюз висловилося 37%.