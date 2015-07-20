Патріарх Кирило: Противники використовують "русский мир" як пугало, ніби він слугує лише інтересам РФ

Патріарх Московський Кирило закликав не політизувати поняття«русского мира» та не ототожнювати його виключно з Росією, оскільки, на його думку, «русский мир» — це вся східнослов'янська цивілізація, повідомляє в понеділок, 20 липня, повідомляє Дождь з посиланням на прес-службу патріарха.

«На жаль, наші противники використовують слова "русский мир" як якийсь жупел, як пугало, заявляючи, ніби це якась доктрина, яка служить виключно зовнішньополітичним інтересам Російської Федерації. Проте немає нічого більш далекого від істини, ніж ототожнювати російський світ виключно з Російською Федерацією», — сказав патріарх на урочистому прийомі в Троїце-Сергієвій лаврі.

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На його думку, «русский мир» — це система цінностей, яка увійшла в побут разом з хрещенням Русі і об'єднує Росію, Білорусь і Україну.

Проти ідей «русского мира» виступає Українська православна церква Київського патріархату. На думку глави УПЦ КП Філарета, концепція «русского мира», яку просуває патріарх Кирило, криється імперська ідея позбавлення України своєї державності і незалежності.

У квітні цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко також заявляв про важливість незалежності країни, в тому числі, і від «русского мира». ""Русский мир"– це не про нас. Ми російські люди, але це не означає, що ми росіяни. Ми - білоруси. Дозвольте нам мати свою точку зору на світ", — цитує слова білоруського лідера «Бі-бі-сі».