У Туреччині у зв'язку з ризиком терактів посилено заходи безпеки

Про це передає ТАСС.

Зокрема, влада не виключає терактів на транспорті, в метро та міських автобусах, нападів на машини сил безпеки, місця проживання поліцейських. У зв'язку з цим правоохоронцям наказано перебувати на вулицях лише в бронежилетах і посилити патрулювання.

У Стамбулі в туристичних місцях і районах масового скупчення людей чергують додаткові підрозділи поліції, а також у режимі очікування перебуває спецназ МВС. Це пов'язано з імовірністю протестних виступів, які можуть статися вечорі. На транспорті також помічено більшу, ніж зазвичай, кількість правоохоронців.

Крім того, повідомляється, що в результаті проведених в останні дні операцій поліції затримано 1050 осіб, підозрюваних в участі в діяльності терористичних організацій.

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Нинішні побоювання пов'язані з недавнім терактом у провінції Шанлиурфа, де смертник вбив 32 людини, а також із загальною ситуацією в країні й зростанням загроз терористичних атак. Зазвичай діючі в Туреччині екстремістські угруповання вибирають ціллю своїх нападів представників сил безпеки, але через військові операції Туреччини проти терористичного угрупування "Ісламська держава" й Робочої партії Курдистану не виключено, що терористи можуть виношувати плани масових вбивств цивільного населення.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина на завтра скликає екстрене засідання Північноатлантичної ради НАТО у зв'язку з терактами бойовиків "Ісламської держави" біля кордону з Сирією на турецькій території.