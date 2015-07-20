Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Туреччині українців немає - МЗС

16:27, 20 липня 2015
Світ
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Громадян України немає серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у турецькому місті Суруч.

REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Інформація від посольства України в Туреччині: за даними поліції провінції Шанлиурфа, серед загиблих та постраждалих громадян України немає", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН сьогодні стався вибух у турецькому місті Суруч на кордоні із Сирією, внаслідок якого загинули 28 осіб.

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Пізніше стало відомо, що самопідрив могла здійснити 18-річна дівчина, яка належить до "Ісламської держави".

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