Хіросіма є пам'ятником незламного людського духу - Генсек ООН

Про це йдеться в посланні генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з нагоди відзначення 70-ї річниці бомбардування Хіросіми, передає ТАСС.

"Я вдячний організаторам пам'ятних заходів і всім, хто зібрався сьогодні. Ця пам'ять повинна відображатися у всіх містах світу, нагадуючи людству про необхідність термінових дій для ліквідації атомної зброї раз і назавжди", - наводить текст послання агентство Кіодо. За словами Пан Гі Муна, ООН рішуче віддана ідеї необхідності відмови від ядерної зброї. "Моя особиста прихильність цьому зміцнилася п'ять років тому, коли я відвідав Хіросіму. Я завжди буду зберігати пам'ять про зустрічі з ними - тими, хто стали свідками руйнування і спостерігали тривалі наслідки", - згадує генсек ООН.

"Протягом декількох місяців після бомбардування говорили, що дерева тут не будуть рости ще 75 років. Тепер же, 70 років тому, це динамічне місто є доказом стійкості його жителів і пам'ятником незламного людського духу", - сказав Пан Гі Мун.

Раніше УНІАН повідомляв, що меморіальна церемонія у пам'ять про жертви атомного бомбардування почалася в японському місті Хіросіма, 70 років тому переніс цю страшну трагедію.