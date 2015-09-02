У США чоловік випадково застрелився під час селфі з вогнепальною зброєю

Поліція повідомила, що він помер у квартирі на південному заході Х'юстона від поранення в горло, передає AP.

Слідчі стверджують, що Сміт знайшов пістолет і знімав себе і свого двоюрідного брата зі зброєю в руках, щоб надалі розмістити фото в інтернеті.

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За інформацією слідства, двоюрідний брат перебував в іншій кімнаті, коли пістолет вистрілив.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії місцевий житель загинув від удару блискавки, яка влучила в селфі-палицю в його руках.