У США чоловік випадково застрелився під час селфі з вогнепальною зброєю
22:01, 02 вересня 2015Світ
1130 0
У штаті Техас 19-річний житель помер після того, як випадково вистрілив у себе під час позування для селфі з вогнепальною зброєю.
Ілюстративне фото / forum.guns.ru
Поліція повідомила, що він помер у квартирі на південному заході Х'юстона від поранення в горло, передає AP.
Слідчі стверджують, що Сміт знайшов пістолет і знімав себе і свого двоюрідного брата зі зброєю в руках, щоб надалі розмістити фото в інтернеті.
Читайте такожРосійські поліцейські розповіли, як робити безпечні селфі (фото)
За інформацією слідства, двоюрідний брат перебував в іншій кімнаті, коли пістолет вистрілив.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії місцевий житель загинув від удару блискавки, яка влучила в селфі-палицю в його руках.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter