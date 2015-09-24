Британія виділить додатково 100 мільйонів фунтів для допомоги біженцям - Кемерон

Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, передають РИА Новости.

"Що стосується Сирії, Британія вже надала більше 1 мільярда фунтів стерлінгів, більше ніж хто-небудь, крім США. Я оголошую сьогодні, що ми виділяємо додатково 100 мільйонів фунтів стерлінгів, в тому числі, 40 мільйонів фунтів — на життєво важливу Всесвітню продовольчу програму. Ми повинні бути впевнені в тому, що люди в таборах біженців харчуються належним чином і що про них піклуються, ми ще повинні покласти край тому, щоб вони хотіли зробити це дуже-дуже важкий і небезпечний шлях у Європу", — сказав Кемерон.

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За словами Кемерона, Європі необхідний "комплексний" підхід до міграційної кризи.

"Нам потрібно робити більше для стабілізації обстановки в країнах і регіонах, із яких приїжджають біженці", — зазначив голова британського уряду.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія готова прийняти до 20 тисяч біженців із Сирії в найближчі п'ять років. Однак, біженців будуть приймати виключно з таборів ООН, розташованих біля кордону Сирії.