Адвокат назвав дату суду над затриманими на Донбасі російськими спецпризначенцями

Про це повідомила їхня адвокат Оксана Соколовська у Facebook.

«Зважаючи на інформацію, одержану мною тільки-но від помічника судді Голосіївського суду м. Києва, підготовче засідання відбудеться 29 вересня 2015 року о 09.00, кабінет 39. Я глибоко переконана, що буде повернення обвинувального акту, але тим не менш, як і обіцяла, повідомляю про перше засідання у справі Єрофєєва і Александрова!!!», - написала адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє росіян будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова завершено.

Він відзначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

«Це організація та участь і здійснення агресивної війни, воєнного конфлікту проти України, переміщення поза митного контролю України зброї та боєприпасів, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого чинним законом дозволу, сприяння діяльності терористичної організації та скоєння терористичного акту, що призвело до загибелі військовослужбовців Збройних сил України та інших тяжких наслідків», - повідомив головний військовий прокурор.

Він також сказав, що прокуратура буде просити суд про максимальної санкції для російських спецпризначенців.