Розслідування щодо російських спецназівців завершено, справу передадуть до суду - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Ми плануємо найближчого тижня, до 10 днів, направити обвинувальний акт до суду. Після цього буде публічний суд», - сказав він.

За словами Матіоса, обом російським військовослужбовцям, українська сторона надала адвокатів.

Крім того, Матіос заявив, що прокуратура буде просити суд про максимальні санкції для російських спецназівців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТОзатримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Їх перевезли у військовий госпіталь в Києві, де надали медичну допомогу. Обидва були заарештовані Шевченківським районним судом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє росіян будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 людей, до складу якої входив Александров.