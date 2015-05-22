Затриманого на Донбасі російського сержанта Александрова заарештували до 19 липня - джерело

Сержанта російського спецназу Олександра Александрова, якого сили АТО затримали 16 травня під містом Щастя, суд заарештував до 19 липня.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківській районний суд Києва.

За словами співрозмовника агентства, судове засідання з обрання запобіжного заходу іншому затриманому російському військовому - капітану Євгену Єрофеєву - триває.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова та Єрофеєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

19 травня в СБУ повідомили, що українська сторона не отримувала з боку Росії жодних запитів щодо цих військовослужбовців. Станом на 21 травня російський консул їх не відвідував.