ЄС почав процес скасування санкцій проти Ірану

Про це йдеться в спільній заяві голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні й глави іранського МЗС Джавада Заріфа, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

Документи набирають чинності у день імплементації, тобто в той же день, коли Іраном будуть прийняті перевірені МАГАТЕ, узгоджені заходи щодо ядерної програми.

Сьогодні угода щодо ядерної програми Ірану, підписану 14 липня, набула чинності. Згідно з документом, Тегеран йде на цілий ряд поступок в питанні своєї ядерної програми. У відповідь західні країни почнуть поступове скасування економічних санкцій проти Ірану.

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У зв'язку з цим президент США Барак Обама також віддав розпорядження підготувати документи для скасування санкцій проти Ірану.

Як повідомляв УНІАН раніше, спільний комплексний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми вступає в неділю в силу. У Відні 19 жовтня відбудеться перше засідання Спільної комісії "шістки" й Ірану щодо виконання документа. СВПД затвердив цей механізм в якості постійного.